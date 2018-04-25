نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الأربعاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، الريح برانى إلى شرقى سرعته مابين

(05-15)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

البحر خفيف الموج إلى هادى ، درجة حرارة سطح البحر مابين (15 - 17) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر

على بعض المناطق.



*الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة على

الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ،

الريح شرش سرعته مابين (05-15)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.25-1.00) متر.

البحر خفيف الموج الى هادى ، درجة حرارة سطح البحر مابين (17 - 19) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة.

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