الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة

للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، بينما يبقى الطقس مستقر هذا اليوم

على مناطق الشرق.



*رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار

خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة

احيانا مثيرة للاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(25-29) درجة مئوية على الساحل ومابين (30-35) درجة على الدواخل ، وتسجل

ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل تتحول الرياح مساء الجمعة إلى غربية

فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (27-31) درجـة مئويــة ولا تتجاوز

(25) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي , تتحول الرياح

يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط

أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة

السرعة مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (32-38) درجة مئوية تصل إلى (40) درجة على غات .

*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-29) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد

إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة .

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