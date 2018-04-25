الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 11:26:00
طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام.
تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة
للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، بينما يبقى الطقس مستقر هذا اليوم
على مناطق الشرق.
*رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار
خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة
احيانا مثيرة للاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(25-29) درجة مئوية على الساحل ومابين (30-35) درجة على الدواخل ، وتسجل
ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل تتحول الرياح مساء الجمعة إلى غربية
فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ،
ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (27-31) درجـة مئويــة ولا تتجاوز
(25) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي , تتحول الرياح
يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة .
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط
أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة
السرعة مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (32-38) درجة مئوية تصل إلى (40) درجة على غات .
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-29) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد
إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة .
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