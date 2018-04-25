سيالة يشارك في المنتدى الالماني الافريقي في دورته الثانية عشر بهامبورغ الالمانية .



هامبورغ 25 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة بمدينة هامبورغ الالمانية ندوة خاصة حول ليبيا وذلك على

هامش مشاركته في المنتدى الالماني الافريقي في دورته الثانية عشر .

واعطى السيد الوزير في الندوة التي عقدت تحت عنوان " كيفية وصول افريقيا

للطاقة المتجددة " شرحا للحاضرين حول الوضع العام في ليبيا واخر

المستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها على كافة الاصعدة .

وقدم سيالة توضيحات حول الفرص الواعدة الاقتصادية وفي مجال الطاقة

وغيرها من المجالات التي تتميز بها ليبيا .

وحضر الندوة وزراء التنمية في مالي والطاقة في زيمبابوي وغامبيا

والهجرة في السودان وكبار المسؤولين ومدراء الشركات الكبرى المشاركين في

هذا الملتقى الاقتصادي .

(وال)