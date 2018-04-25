سيالة يشارك في المنتدى الالماني الافريقي في دورته الثانية عشر بهامبورغ الالمانية .الأربعاء ، 25-04-2018 - 11:15:00


هامبورغ 25 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة بمدينة هامبورغ الالمانية ندوة خاصة حول ليبيا وذلك على
هامش مشاركته في المنتدى الالماني الافريقي في دورته الثانية عشر .
واعطى السيد الوزير في الندوة التي عقدت تحت عنوان " كيفية وصول افريقيا
للطاقة المتجددة " شرحا للحاضرين حول الوضع العام في ليبيا واخر
المستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها على كافة الاصعدة .
وقدم سيالة توضيحات حول الفرص الواعدة الاقتصادية وفي مجال الطاقة
وغيرها من المجالات التي تتميز بها ليبيا .
وحضر الندوة وزراء التنمية في مالي والطاقة في زيمبابوي وغامبيا
والهجرة في السودان وكبار المسؤولين ومدراء الشركات الكبرى المشاركين في
هذا الملتقى الاقتصادي .
(وال)

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