تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وزيادة عوائد السندات.





بنجالو 25 ابريل 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث قفز

العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى الثلاثة بالمئة ، مما

رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 59ر1323 دولار للأوقية

. كان المعدن النفيس صعد 5ر0 يوم الثلاثاء ليوقف موجة خسائر استمرت ثلاث

جلسات متتالية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 6ر0 بالمئة إلى 1325 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة

عملات 4ر0 بالمئة إلى 117ر91 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير .

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 61ر16 دولار

للأوقية. ونزل البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 40ر922 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم للجلسة الثالثة على التوالي وانخفص 7ر0 بالمئة إلى

75ر967 دولار للأوقية.



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