وزارة الصحة تعلن عن تمديد مدة عروض التعاقد بشأن توفير خدمات
تنقية الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 11:01:00
طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - اعلنت وزارة الصحة عن تمديد مدة تقديم
العروض الفنية والمالية للشركات الراغبة في التعاقد مع الوزارة بشأن
توفير خدمات تنقية الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) .
علماً بأن مدة التمديد تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق
26 أبريل 2018.
فعلى الشركات المعنية تقديم عروضها حسب كراسة المواصفات الفنية المعدة
على أن يشمل العرض الآتي:
- الملف الإداري.
- الملف الفني.
- المواصفات الفنية للأجهزة وملحقاتها ومشغلاتها
- المميزات والخدمات.
- أسعار جميع الأصناف ( بنظام الشراء والتوريد بالكامل).
- عرض خاص بنظام المجانية ( للأجهزة بمقابل المشغلات وقطع الغيار).
- عرض بقيمة الجلسة الكاملة بالأصناف الرئيسية فقط ( بالحد الأدنى والحد
الأقصى للجلسة الواحدة).
على أن تقدم العروض الفنية والمالية لادارة الصيدلة بوزارة الصحة في أظرف
مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر مع نسخة إلكترونية مرفقة.
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