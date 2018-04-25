وزارة الصحة تعلن عن تمديد مدة عروض التعاقد بشأن توفير خدمات تنقية الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) .





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - اعلنت وزارة الصحة عن تمديد مدة تقديم

العروض الفنية والمالية للشركات الراغبة في التعاقد مع الوزارة بشأن

توفير خدمات تنقية الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) .

علماً بأن مدة التمديد تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق

26 أبريل 2018.

فعلى الشركات المعنية تقديم عروضها حسب كراسة المواصفات الفنية المعدة

على أن يشمل العرض الآتي:

- الملف الإداري.

- الملف الفني.

- المواصفات الفنية للأجهزة وملحقاتها ومشغلاتها

- المميزات والخدمات.

- أسعار جميع الأصناف ( بنظام الشراء والتوريد بالكامل).

- عرض خاص بنظام المجانية ( للأجهزة بمقابل المشغلات وقطع الغيار).

- عرض بقيمة الجلسة الكاملة بالأصناف الرئيسية فقط ( بالحد الأدنى والحد

الأقصى للجلسة الواحدة).

على أن تقدم العروض الفنية والمالية لادارة الصيدلة بوزارة الصحة في أظرف

مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر مع نسخة إلكترونية مرفقة.

...( وال ) ...