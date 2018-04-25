تراجع الأسهم الأوروبية رغم الأرباح القوية.





لندن 25 ابريل 2018 (وال) - تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات

المبكرة اليوم الأربعاء حيث فاقت المخاوف بشأن زيادة العائد على السندات

مجموعة من نتائج الأرباح الجيدة لكيرينج وكريدي سويس بينما قفز سهم شاير

بعد قبولها عرض استحواذ محسنا من تاكيدا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5ر0 بالمئة مبتعدا أكثر عن أعلى

مستوى منذ مطلع فبراير ، بينما نزل المؤشر داكس الألماني 6ر0 بالمئة .

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 4ر0 بالمئة.

وكان أداء جميع القطاعات الأوروبية تقريبا في النطاق السلبي وكانت

أسهم شركات النفط والغاز ضمن الأكثر انخفاضا مع تراجع أسعار الخام عن

مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة.

وكان سهم كيرنج الأكثر صعودا حيث قفز سبعة بالمئة بعدما أعلنت شركة

السلع الفاخرة أنها حققت أداء مبهرا في الربع الأول من العام بفضل طلب

قوي على ملابس وحقائب جوتشي.

وكان أداء سهم كريدي سويس متميزا في قطاع البنوك حيث قفز 6ر4 بالمئة

بعدما فاقت أرباح البنك في الربع الأول التوقعات.

وبرغم المخاوف المتعلقة بأسهم شركات صناعة أشباه الموصلات، خاصة تلك

التي في سلسلة إمدادات أبل، والتي أثرت على القطاع في الأسبوع الحالي فقد

صعد سهم اس.تي ميكرو إلكترونيكس 8ر4 بالمئة بعد تقييم قوي للطلب في الربع

الثاني من العام على المنتجات المرتبطة بالهواتف الذكية.



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