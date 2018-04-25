رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارا بعودة المهجرين بالخارج.الأربعاء ، 25-04-2018 - 10:47:00



طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - اصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني القرار رقم(489) لسنة 2018م بشأن تشكيل لعودة المهجرين
بالخارج.
وتضمن القرار تشكيل لجنة العليا برئاسة يوسف جلالة وزير الدولة
المفوض لشؤون المهجرين والنازحين وتضم فى عضويتها كل من المستشار السياسى
للرئيس ووكلاء وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم والخارجية مندوب
عن جهاز المخابرات العامة.
وتتابع اللجنة وفق القرار شؤون المهجرين وتقوم بالتواصل مع جميع
المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم.
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .
Kajman and Al Mejbari discuss latest developments domestically and externally.
اختتام فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع بسوكنة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا