رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارا بعودة المهجرين بالخارج.





طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - اصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني القرار رقم(489) لسنة 2018م بشأن تشكيل لعودة المهجرين

بالخارج.

وتضمن القرار تشكيل لجنة العليا برئاسة يوسف جلالة وزير الدولة

المفوض لشؤون المهجرين والنازحين وتضم فى عضويتها كل من المستشار السياسى

للرئيس ووكلاء وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم والخارجية مندوب

عن جهاز المخابرات العامة.

وتتابع اللجنة وفق القرار شؤون المهجرين وتقوم بالتواصل مع جميع

المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم.

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