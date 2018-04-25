تراجع أسعار النفط بفعل تأثير زيادة الإمدادات الأمريكية.





شنغهاي 25 ابريل 2018 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عن

أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل

تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71ر73 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا

أو 2ر0 بالمئة عن التسوية السابقة وهو ما يقل نحو 8ر1 دولار عن المستوى

المرتفع المسجل في نوفمبر 2014 عند 47ر75 دولار للبرميل والذي بلغته في

الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 2ر0

بالمئة إلى 58ر67 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة

المسجلة في نهاية 2014 عند 56ر69 دولار للبرميل والتي بلغها الخام مطلع

أبريل .

وعزا متعاملون تراجع الأسعار اليوم الأربعاء إلى بيع لجني الأرباح بعد

مستويات يوم الثلاثاء المرتفعة لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة

المعروض التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة

الطلب.

حدث ذلك بفعل تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة البلدان المصدرة

للبترول (أوبك) والتي بدأت في 2017 بهدف دعم السوق إضافة إلى تأثير

الاضطرابات السياسية على إمدادات من الشرق الوسط وفنزويلا وأفريقيا.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي

20 أبريل إلى 1ر429 مليون برميل وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي

الصادر يوم الثلاثاء.



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