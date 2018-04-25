قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراضٍ بالأغوار الشمالية.





رام الله 25 ابريل 2018 (وال ) - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم

الأربعاء باقتلاع أشجار زيتون وتجريف أراض زراعية في قرية بردلة بالأغوار

الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية "غسان دغلس" في بيان

"إن جرافات قوات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر باقتلاع مئات أشجار

الزيتون المثمرة ، وتجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعشرة مواطنين في

المنطقة المستهدفة احتلاليا واستيطانيا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أبلغت يوم أمس شفويًا المزارعين

نيتها تجريف هذه الأراضي.



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