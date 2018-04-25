حملة صحية توعوية على مستوى مدارس بلدية ترهونة.





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - شرعت جمعية اليسر للأعمال الخيرية

احدى مؤسسات المجتمع المدني ترهونة امس الثلاثاء في اطلاق الحملة الصحية

التوعوية المدرسية الأولى على مستوى مدارس بلدية ترهونة تحت اشراف مراقبة

تعليم ترهونة وبالتعاون مع نخبة من الأخصائيين في امراض العيون والاسنان

والباطنة والجلدية من العاملين في مجمع العيادات الصحية ترهونة والمصحات

الطبية الخاصة.

وانطلقت الحملة من مدرسة السلام للتعليم الاساسي التي بها نحو 1200

طالب وطالبة .

وحضر برنامج انطلاق هذه الحملة عدد من مسؤولي المكاتب بمراقبة

التعليم ومدير ادارة الخدمات الصحية ترهونة ومدير مجمع العيادات الصحية

ترهونة.

وستتواصل هذه الحملة لتشمل جميع مدارس البلدية بهدف تقديم خدمات

صحية والكشف الصحي على طلبة المؤسسات التعليمية ..

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