مقتل 10 أشخاص وإصابة 40 بحريق بإقليم أتشيه باندونيسيا.





جاكرتا 25 ابريل 2018 (وال) - لقي عشرة اشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون في

حريق بئر نفط بإقليم أتشيه في إندونيسيا اليوم الأربعاء.

واكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوجروهو"

حالات الوفاة والإصابات لأشخاص من سكان من قرية باسير بوتيه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (أنتارا) إن سكان القرية الواقعة شرق

أتشيه كانوا يجمعون النفط من سطح البئر عندما اندلع الحريق قبل الفجر ..

موضحة أن حروق المصابين بليغة.

ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة

للاستخدام التجاري ، أمرا شائعا في إندونيسيا ، رغم انه غير قانوني.



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