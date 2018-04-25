" السراج " يستقبل وفداً من المجلس البلدي هراوة وأعيان وحكماء وممثلي شباب المدينة.





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق " فائز السراج " بمقر المجلس بطرابلس، وفداً ضم عميد وأعضاء

المجلس البلدي هراوة وأعيان وحكماء وممثلي شباب المدينة.

وقدم أعضاء الوفد للسيد الرئيس شرحا عن الأوضاع التي تعيشها هذه

البلدية والمصاعب في تقديم الخدمات للمواطن .

وأكد السيد الرئيس حرص حكومة الوفاق على تقديم الخدمات للمواطن في مختلف

ربوع ليبيا ورفع المعاناة عن كاهله وفقا للامكانيات المتاحة.

وتعرف السيد الرئيس خلال الاجتماع على المشاكل والمختنقات التي

تواجه المرافق الخدمية بالبلدية وما تحتاجه من متطلبات عاجلة، وأصدر

السيد الرئيس تعليماته بحل هذه المشاكل وتوفير المتطلبات من خلال الجهات

المختصة بالدولة

وقال السيد الرئيس بأن المرحلة الحالية تتطلب منا تكاثف جهود الجميع

من أجل انقاذ ليبيا والوصل بها إلى بر الأمان.

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