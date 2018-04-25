رئيس المجلس الرئاسي يستقبل عائلة الشرشاري.





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق " فائز السراج " امس الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس عائلة رياض

الشرشاري ومحاميها، وتقدم السيد الرئيس بتعازيه الحارة ومواساته للعائلة

في فقدانها لأبنائها الثلاثة في جريمة بشعة نكراء من قبل مجرمين تجردوا

من كل القيم والاخلاق والمشاعر الإنسانية.

وأكد السيد الرئيس أنه يتابع هذه القضية بشكل مستمر مع الجهات المختصة

، وسيتم تقديم جميع الجناة إلى العدالة لينالوا القصاص الذي يستحقونه.

من جانبها عبرت عائلة الشرشاري عن امتنانها لموقف السيد الرئيس وحرصه على

اظهار وكشف المتورطين في هذه الجريمة، وابدو رغبتهم في تدخله لدى النائب

العام بإعطاء امر الدفن للمغدورين، وعلى الفور خاطب السيد الرئيس النائب

العام في هذا الأمر، منوهاً إلى أن هذه القضية اصبحت قضية رأي عام تشغل

بال جميع الليبيين.

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