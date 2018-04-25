هيئة السلامة الوطنية تتسلم معدات واجهزة حديثة في مجال نزع
الألغام والمتفجرات من حكومة النمسا.
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 09:45:00
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طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - تسلمت هيئة السلامة الوطنية معدات
واجهزة حديثة متطورة في مجال نزع الألغام ومخلفات الحرب ، والتخلص من
الذخائر المتفجرة مقدمة من حكومة النمسا ، مساهمة في الحد من تأثير
الالغام والمتفجرات ومخلفات الحرب على حياة المدنيين وانطلاق المشاريع
التنموية .
وكانت الامم المتحدة قد أشرفت على دورة تدريبية للتخلص من مخلفات
الحرب لافراد هيئة السلامة الوطنية والمهتمين بنزع الالغام والذخائر من
الوزارات المختصة
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