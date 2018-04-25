هيئة السلامة الوطنية تتسلم معدات واجهزة حديثة في مجال نزع الألغام والمتفجرات من حكومة النمسا.

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طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - تسلمت هيئة السلامة الوطنية معدات

واجهزة حديثة متطورة في مجال نزع الألغام ومخلفات الحرب ، والتخلص من

الذخائر المتفجرة مقدمة من حكومة النمسا ، مساهمة في الحد من تأثير

الالغام والمتفجرات ومخلفات الحرب على حياة المدنيين وانطلاق المشاريع

التنموية .

وكانت الامم المتحدة قد أشرفت على دورة تدريبية للتخلص من مخلفات

الحرب لافراد هيئة السلامة الوطنية والمهتمين بنزع الالغام والذخائر من

الوزارات المختصة



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