رئيس المجلس السراج يشارك في تدشين مدرسة لتعليم الأطفال من مرضى الاورام بالمستشفى الجامعي طرابلس (مركز طرابلس الطبي) .





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق " فائز السراج " في احتفالية تدشين مدرسة لتعليم الاطفال من مرضى

الاورام بالمستشفى الجامعي طرابلس (مركز طرابلس الطبي) .

وحضر الاحتفالية وزير التعليم " عثمان عبد الجليل "، ووزير الصحة

الدكتور عمر بشير الطاهر ووزير الحكم المحلي بداد قنصو ووكيل وزارة

التعليم عادل جمعة، وحشد كبير من المسؤولين والاطباء والمعلمين

والمعلمات والاطفال المنتسبين للمدرسة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

.

وأكد رئيس المجلس " فائز السراج " في كلمته أهمية هذه المدرسة في

الاهتمام بهذه الشريحة والدفع بها نحو التعليم والعلاج ،واحياء الامل

لديهم بحياة طبيعية في المستقبل .

وعبر السيد الرئيس عن امتنانه لكوكبة المعلمين والمعلمات المشرفين

والقائمين بالتدريس .

وتخللت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير على القائمين على هذا البرنامج.

...( وال ) ...