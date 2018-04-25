مقتل 18 شخصا نتيجة أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في رواندا.





كيجالي 25- ابريل 2018م (وال) - أعلنت الحكومة الرواندية مقتل 18 شخصا

إثر انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في عدة مناطق من البلاد.

وقالت الوزارة المسؤولة عن إدارة الكوارث " أن 18 شخصا لقوا مصرعهم

بسبب كوارث ناجمة عن أمطار غزيرة مساء يوم 23 أبريل ".

وأوضحت الوزارة أن سبعة قتلوا في شمال البلاد وثمانية بالعاصمة كيجالي

وثلاثة في جاتسبيو بشرق البلاد فضلا عن دمار 79 منزلا و56 هكتارا من

المحاصيل.

وأشارت الوزارة إنها لا تزال تقيم حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار.



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