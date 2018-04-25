الهيئة العامة للثقافة تنظم دورات تدريبية للمرأة .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 08:53:00
طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - بحثت مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة
العامة للثقافة " مها صقر " مع عدد من شركات التدريب، ومنظمات المجتمع
المدني، سبل تنظيم دورات تدريبية خاصة للمرأة بمدينة طرابلس وضواحيها .
وشارك في الاجتماع مندوبا شركتي ازاد والعصر للتدريب ، ومنظمات المجتمع
المدني المهتمة بدعم المراة .
وستنظم الدورة الاولى في هذا المجال يوم السبت القادم بهدف تمكين
المرأة من المشاركة الفعالة والدفع بها .
وستقدم الدورة المدربة "نجاة شقوارة" من المركز العالمي الكندي
للتدريب، وهي دورة مخصصة لربات البيوت والامهات فوق سن الخمسين سنة.
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