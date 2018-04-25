الهيئة العامة للثقافة تنظم دورات تدريبية للمرأة .





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - بحثت مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة

العامة للثقافة " مها صقر " مع عدد من شركات التدريب، ومنظمات المجتمع

المدني، سبل تنظيم دورات تدريبية خاصة للمرأة بمدينة طرابلس وضواحيها .

وشارك في الاجتماع مندوبا شركتي ازاد والعصر للتدريب ، ومنظمات المجتمع

المدني المهتمة بدعم المراة .

وستنظم الدورة الاولى في هذا المجال يوم السبت القادم بهدف تمكين

المرأة من المشاركة الفعالة والدفع بها .

وستقدم الدورة المدربة "نجاة شقوارة" من المركز العالمي الكندي

للتدريب، وهي دورة مخصصة لربات البيوت والامهات فوق سن الخمسين سنة.

...( وال ) ...