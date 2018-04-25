إصابة عشرات الفلسطينين في مواجهات مع قوات الاحتلال في ابوديس.





رام الله 25 ابريل 2018 (وال) - أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين اليوم

الأربعاء خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط جامعة

القدس ببلدة أبوديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة ، بحسب جمعية الهلال

الاحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيان لها "ان مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة أطلقت

خلالها قوات الاحتلال عشرات القنابل الغازية السامة والأعيرة النارية

وأصابت عشرات المواطنين، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة".

واغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم جميع الطرق المؤدية الى جامعة القدس

والمدارس، وسط أنباء عن إصابات بالرصاص الحي بين صفوف الشبان.



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