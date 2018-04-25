النائب "فتحي المجبري" يناقش مع وزير العمل الصعوبات والعراقيل التي تواجه وزارة العمل في أداء عملها.







طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - ناقش النائب بالمجلس الرئاسي " "فتحي

المجبري" مع وزير العمل والتأهيل " "المهدي الأمين". الصعوبات والعراقيل

التي تواجه وزارة العمل والتأهيل في أداء عملها.

كما شرح السيد وزير العمل والتأهيل للسيد النائب، برامج وخطط

الوزارة في مجال التدريب والتأهيل لهذه السنة وإجراءات اعتماد معهد

الثقافة العمالية.

ومن جانبه أكد السيد النائب دعمه ومساندته لخطط الوزارة والعمل على

تذليل الصعاب وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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