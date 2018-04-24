الأهلي طرابلس يلتقي الوداد المغربي في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.





طرابلس 24 أبريل 2018 (وال) - سحبت بمدينة جدة السعودية مساء اليوم

الثلاثاء قرعة بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بحضور رئيس

الاتحاد العربي للعبة " تركي آل الشيخ " وممثلي الأندية المشاركة وعدد من

الضيوف والنجوم العرب.

وتم تقسيم الأندية على مجموعتين، حيث ضمت الأولى الفرق التي حصلت

منتخباتها على التصنيف من (1-16) عربيا ضمن قائمة الاتحاد الدولي الأخير

لكرة القدم ، فيما ضمت الثانية الـ 16 فريقا الأخرى .

وأسفرت قرعة الدور الـ 32 عن وقوع فريق نادي الأهلي طرابلس في

مواجهة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي (ذهابا) بالمغرب، فيما ستقام

مباراة الإياب بتونس. وجاءت باقي منافسات قرعة الدور الـ 32 حسب الجدول التالي :.

- الزمالك المصري × القادسية الكويتي .

- العين الإماراتي × وفاق سطيف الجزائري .

- الإسماعيلي المصري × الكويت الكويتي .

- السلام زغرتا اللبناني

× الرجاء المغربي .

- الاتحاد السعودي × الوصل الإماراتي .

- نفط الوسط العراقي × الصفاقسي التونسي .

- الهلال السعودي × الشباب العماني .

- الرفاع البحريني × مولودية الجزائري .

- النجم الساحلي التونسي × الرمثا الأردني .

-القوة الجوية العراقي × اتحاد العاصمة الجزائري .

- النصر السعودي × الجزيرة الإماراتي .

- المتأهل من التصفيات (B) × الترجي التونسي .

- المريخ السوداني × الجيش السوري .

- الأهلي المصري × المتأهل من التصفيات ((A .

- المحرق البحريني × الأهلي السعودي .

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