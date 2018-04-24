رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بأعضاء لجنة توحيد المؤسسة العسكرية.





طرابلس 24 ابريل 2018 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر

المجلس بطرابلس بكل من اللواء علي عبد الجليل واللواء سالم جحا والعقيد

عبد الباسط شريعة أعضاء اللجنة المكلفة من قبل القائد الأعلى بالمشاركة

في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية.

وعرض أعضاء اللجنة على رئيس المجلس الرئاسي ما تم التوصل إليه خلال

الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة والاشواط التي تم قطعها

في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا

الجديدة.

وتم التطرق إلى الاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية

القضايا التي تهم بناء هذه المؤسسة.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي خلال هذا اللقاء عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة

وما تم احرازه من تقدم، مؤكداً على ضرورة بناء هذه المؤسسة على عقيدة

الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وسيادتة ووحدة أراضيه وصون كرامة

وحقوق جميع مواطنيه.

..(وال)..