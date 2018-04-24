جامعة الدول العربية تؤكد أهمية تمكين المرأة بمجال الملكية الفكرية.





القاهرة 24 ابريل 2018 (وال)- أكدت جامعة الدول العربية على

أهمية تمكين المرأة العربية في مجال الملكية الفكرية للاستفادة من

قدراتها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية ومناقشة التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الجامعة أمس الاثنين بمناسبة اليوم

العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار "تمكين التغيير.. المرأة في الابتكار

والابداع".

وقال مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة وزير مفوض

الدكتورة مها بخيت، ان اليوم العالمي للملكية الفكرية يعد فرصة جيدة

لمشاركة جميع المهتمين بهذه الموضوعات تحت شعار تمكين التغيير.