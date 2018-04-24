اصابة 10 أشخاص من المارة في حادث دهس بمدينة تورونتو الكندية.





تورونتو 24 أبريل 2018 (وال) - أعلنت الشرطة الكندية أن 10 أشخاص

اصيبوا بجروح في تورنتو مساء امس الاثنين بعد أن دهست شاحنة حشدا من

المشاة في إحدى ضواحي المدينة،.

وذكرت الشرطة ان الحادث وقع عند تقاطع شارعي يونج وفينش المزدحم في ضاحية

نورث يورك الشمالية بالمدينة،.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين 8 و 10 أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت

الشرطة التي أشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن العدد الدقيق

للضحايا أو مدى إصاباتهم.