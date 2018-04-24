الشركة العامة للكهرباء تنجح في إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية ورفع قدرتها الانتاجية.





طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - نجحت الشركة العامة للكهرباء في إعادة

تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية ورفع قدرتها الانتاجية لتصل

إلى 300 ميجا وات بأيادي وطنية وبجهود متواصلة من فريق العمل بالمحطة.

وأوضح المهندس " زايد البكوري" مشرف الاختبارات التشغيلية بالمشروع وعضو

لجنة رفع الحمولة للوحدة؛ بأنه سيتم رفع حمولة الوحدة الاولى للوصول بها

إلى أقصى قدرة إنتاجية 350 ميقا وات والبقاء على هذه القدرة لمدة 24 ساعة

تشغيل.

وأكد " البكوري" أنه بعد عملية التشغيل سيتم إيقاف آمن للوحدة الاولى

وتبريدها لغرض تغيير مصفيات البخار الداخل الى التربينة لتركيب المصفيات

الدائمة بدلاً من المصفيات المؤقتة وبذلك تكون الوحدة الاولى قد خرجت من

قيد التشغيل لفترة زمنية معينة ولتكون من ضمن المحطات التي تساهم في

توفير القدرة المطلوبة للشبكة العامة الكهربائية .

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