الشرطة الايطالية تصادر كمية من الاسلحة شمال البلاد .





روما 24 ابريل 2018 (وال) - أعلنت الشرطة الايطالية اليوم الثلاثاء

أن وحدة التحقيق في مدينة غوريزيا شمال ايطاليا صادرت كمية كبيرة من

الأسلحة .

وذكرت في بيان أنه تم اعتقال مواطن بوسني يبلغ كان يقود السيارة التي

كانت الأسلحة مخبأة فيها"، وقد "تم وقف الرجل لإجراء عملية تفتيش مستهدفة

على احدى الطرق السريعة"، وقد "تم العثور بحوزته على مسدسين رشاشين، 6

بنادق كلاشينكوف، بندقية عيار 22، بندقية ذات مضخة، وحدة بصرية لبنادق

القنص، مخازن عتاد مختلفة وذخائر خاصة".

وأضافت الشرطة أن "الأسلحة التي تم العثور عليها كانت موجهة إلى مينة

برشلونة الاأسباني.