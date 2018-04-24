مندوب ليبيا في "اليونسكو" يؤكد أن عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة الى اسبانيا مستمرة بالتنسيق بين السلطات الليبية والاسبانية.

باريس 24 ابريل 2018 (وال) - أكد مندوب ليبيا في منظمة الامم المتحدة

للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" بباريس الدكتور عبد القادر المالح

رئيس المجموعة العربية في المنظمة ان عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة الى اسبانيا مستمرة بالتنسيق بين السلطات الليبية والاسبانية . وأوضح المالح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء أن السلطات الاسبانية وبعد متابعة دقيقة للشخص الذي يقوم ببيع القطع الأثرية الليبية المسروقة واقتحام المكان الموجودة فيه؛ تبين أن عددها كبير واغلبها مهربة من منطقة شحات . وعبر المالح عن شكره للسلطات الاسبانية لقيامها بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية ومصلحة الاثار لضبط المهربين ، مشيرا الى ان هناك شكوك بأن بيع القطع الاثرية ربما يكون له علاقة بعمليات تمويل للارهاب حتى وان لم يصدر اي تصريح رسمي بالخصوص . وكانت الشرطة الاسبانية قد قامت في وقت سابق بضبط مسروقات من الاثار

الليبية ترجع لموقعي شحات قورينا ، وسوسة بولونيا . يشار الى أن الدكتور عبد القادر المالح يرأس حاليا المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" .



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