دراسة بريطانية : تطوير أسلوب جديد لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا في بريطانيا .الثلاثاء ، 24-04-2018 - 14:59:00

دراسة بريطانية : تطوير أسلوب جديد لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا في بريطانيا .
لندن 24 ابريل 2018 ( وال )-كشف باحثون في جامعة " داندي " البريطانية
عن طريقة جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا .
ونقلت مصادر اعلامية انجليزية عن الجامعة ، إن الدراسة شملت ( 200 )
مريضا ، وقد استخدم أسلوب الموجات فوق الصوتية ، حيث يوفر "دقة أكبر وثقة
أقوى" في النتائج من الطرق الأخرى ، وهو أقل تكلفة أيضا.
ووصف عميد جامعة داندي السابق " ستيفن فراي " الذي أجريت له عملية
جراحية لاستئصال ورم سرطان البروستاتا ، هذا الاكتشاف بأنه رائع .
وتوصف الخلايا السرطانية بأنها أكثر كثافة من الخلايا العادية ، ولكن
بطء الموجات فوق الصوتية يمكنها من اختراقها .
ويعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان المنتشرة عند الرجال في
بريطانيا، حيث يجري تشخيص 47 ألف حالة إصابة جديدة سنويا .
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