دراسة بريطانية : تطوير أسلوب جديد لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا في بريطانيا .



لندن 24 ابريل 2018 ( وال )-كشف باحثون في جامعة " داندي " البريطانية

عن طريقة جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا .

ونقلت مصادر اعلامية انجليزية عن الجامعة ، إن الدراسة شملت ( 200 )

مريضا ، وقد استخدم أسلوب الموجات فوق الصوتية ، حيث يوفر "دقة أكبر وثقة

أقوى" في النتائج من الطرق الأخرى ، وهو أقل تكلفة أيضا.

ووصف عميد جامعة داندي السابق " ستيفن فراي " الذي أجريت له عملية

جراحية لاستئصال ورم سرطان البروستاتا ، هذا الاكتشاف بأنه رائع .

وتوصف الخلايا السرطانية بأنها أكثر كثافة من الخلايا العادية ، ولكن

بطء الموجات فوق الصوتية يمكنها من اختراقها .

ويعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان المنتشرة عند الرجال في

بريطانيا، حيث يجري تشخيص 47 ألف حالة إصابة جديدة سنويا .

....( وال )...