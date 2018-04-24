الشركة العامة للكهرباء تناقش عدد من المواضيع المتعلقة بأنشطتها وبرامجها .

طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) – خصص الاجتماع الموسع الذي ترأسه المدير التنفيذي للشركة "علي ساسي " لعدد من المواضيع المتعلقة بنشاط الشركة وبرامجها ، وما يتعلق بإدارة خدمات المستهلكين والخط الكفيلة بتطويرها والعراقيل التي تواجهها وطرق معالجتها .

وضم الاجتماع مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ومدير عام إدارة خدمات المستهلكين ومدراء الإدارات المركزية بها ومدراء الإدارات بمختلف المناطق ، ومديري التوزيع والمالية ، ومساعدي الإدارات العامة للمشتريات والخدمات والمعلوماتية .

كما تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بطرابلس، مراجعة الإيرادات والإصدارات وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم .

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