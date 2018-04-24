اختتام فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية .





المرج 24 ابريل 2018 (وال) - اختتمت فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول

للرياضات الجوية الذي اقيم تحت اشراف الاتحاد العام الليبي للرياضات

الجوية بمدينة المرجان .

وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية ان المهرجان الذي اقيمت فعالياته

بمطار المرج الزراعي شهد مشاركة جميع فروع الاتحاد من مختلف مناطق ليبيا

.

وقدمت في المهرجان الرياضات الجوية المتمثلة في القفز الحر بالمظلات

والطائرات الشرعية وطائرات ريموت كنترول واقيم على هامشه معرض للطيران

ومعرض للمقتينات الشعبية والزي الشعبي وعروض للفروسية .



(وال)