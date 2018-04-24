اختتام فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية .الثلاثاء ، 24-04-2018 - 12:35:00



المرج 24 ابريل 2018 (وال) - اختتمت فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول
للرياضات الجوية الذي اقيم تحت اشراف الاتحاد العام الليبي للرياضات
الجوية بمدينة المرجان .
وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية ان المهرجان الذي اقيمت فعالياته
بمطار المرج الزراعي شهد مشاركة جميع فروع الاتحاد من مختلف مناطق ليبيا
.
وقدمت في المهرجان الرياضات الجوية المتمثلة في القفز الحر بالمظلات
والطائرات الشرعية وطائرات ريموت كنترول واقيم على هامشه معرض للطيران
ومعرض للمقتينات الشعبية والزي الشعبي وعروض للفروسية .

(وال)

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