اختتام فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية .
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 12:35:00
المرج 24 ابريل 2018 (وال) - اختتمت فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول
للرياضات الجوية الذي اقيم تحت اشراف الاتحاد العام الليبي للرياضات
الجوية بمدينة المرجان .
وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية ان المهرجان الذي اقيمت فعالياته
بمطار المرج الزراعي شهد مشاركة جميع فروع الاتحاد من مختلف مناطق ليبيا
.
وقدمت في المهرجان الرياضات الجوية المتمثلة في القفز الحر بالمظلات
والطائرات الشرعية وطائرات ريموت كنترول واقيم على هامشه معرض للطيران
ومعرض للمقتينات الشعبية والزي الشعبي وعروض للفروسية .
(وال)