موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* المؤسسة الوطنية للنفط تناقش بعض الترتيبات مع المجلس الرئاسي

بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط.

* طرابلس - انطلاق مهرجان بني وليد السياحي الدولي برعاية الهيئة

العامة للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد بمشاركة 40 مؤسسة وشركة

وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف انحاء ليبيا.

* طرابلس- تواصل منافسات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي

2017-2018 بالمدينة الرياضية بطرابلس .

* طرابلس- اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين

والاجتماعيين بمدينة ودان بمشاركة( 35 ) متدربا في مجال الوقاية من

المخدرات والإيدز .

* طرابلس - المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بأن شركة ماراثون لم تتحصل على

موافقة المؤسسة بخصوص بيع حصتها في شركة الواحة للنفط.

* طرابلس - إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تستلم شحنة

من أدوية مرض الايدز والالتهاب الكبدي الفيروسي ( بي ).

* طرابلس- رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة بحكومة الوفاق : يتعين

على الحكومة من خلال الاستيراد تغطية احتياجاتنا من الحبوب لعام 2018

البالغة نحو 1.2 مليون طن .

* طرابلس- تجرى اليوم بالسعودية قرعة منافسات البطولة العربية

للاندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا, وستنطلق مباريات الدور التمهيدي

للبطولة الاسبوع القادم الاول من شهر مايو .

* ترهونة- طلبة كلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة يزرون مركز تطوير

الإعلام الجديد، وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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