موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 حتى
الساعة ( 12 ظهرا ).
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 12:27:00
* المؤسسة الوطنية للنفط تناقش بعض الترتيبات مع المجلس الرئاسي
بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط.
* طرابلس - انطلاق مهرجان بني وليد السياحي الدولي برعاية الهيئة
العامة للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد بمشاركة 40 مؤسسة وشركة
وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف انحاء ليبيا.
* طرابلس- تواصل منافسات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي
2017-2018 بالمدينة الرياضية بطرابلس .
* طرابلس- اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين
والاجتماعيين بمدينة ودان بمشاركة( 35 ) متدربا في مجال الوقاية من
المخدرات والإيدز .
* طرابلس - المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بأن شركة ماراثون لم تتحصل على
موافقة المؤسسة بخصوص بيع حصتها في شركة الواحة للنفط.
* طرابلس - إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تستلم شحنة
من أدوية مرض الايدز والالتهاب الكبدي الفيروسي ( بي ).
* طرابلس- رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة بحكومة الوفاق : يتعين
على الحكومة من خلال الاستيراد تغطية احتياجاتنا من الحبوب لعام 2018
البالغة نحو 1.2 مليون طن .
* طرابلس- تجرى اليوم بالسعودية قرعة منافسات البطولة العربية
للاندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا, وستنطلق مباريات الدور التمهيدي
للبطولة الاسبوع القادم الاول من شهر مايو .
* ترهونة- طلبة كلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة يزرون مركز تطوير
الإعلام الجديد، وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.
- (( وكالة الانباء
الليبية )) -
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