صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين بالضمان الاجتماعي عن شهري
مايو ، ويونيو
طرابلس 24 ابريل 2018 (وال)- ذكر مصدر اعلامي ان إدارة صندوق الضمان
الاجتماعي قررت صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين عن شهري مايو ، ويونيو
مقدما.
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 12:22:00
وأوضح المصدر ان هذا جاء في كتاب وجهه " رئيس ادارة الصندوق " إلى
مديري الإدارات المختصة ، ومديري فروع صندوق الضمان الاجتماعي ، ومديري
مكاتب الخدمات الضمانية .
ونص الكتاب على ضرورة صرف المعاشات ، والمرتبات عن شهر يونيو مقدما قبل
الاول من يونيو كحد اقصى ، موجها بعد م تفعيل خصم اقساط السلف على اصحاب
السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، واصحاب المعاشات عن اشهر مايو
يونيو يوليو للسنة الجارية .
(وال)