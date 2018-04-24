صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين بالضمان الاجتماعي عن شهري مايو ، ويونيو طرابلس 24 ابريل 2018 (وال)- ذكر مصدر اعلامي ان إدارة صندوق الضمان الاجتماعي قررت صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين عن شهري مايو ، ويونيو مقدما.الثلاثاء ، 24-04-2018 - 12:22:00


وأوضح المصدر ان هذا جاء في كتاب وجهه " رئيس ادارة الصندوق " إلى
مديري الإدارات المختصة ، ومديري فروع صندوق الضمان الاجتماعي ، ومديري
مكاتب الخدمات الضمانية .
ونص الكتاب على ضرورة صرف المعاشات ، والمرتبات عن شهر يونيو مقدما قبل
الاول من يونيو كحد اقصى ، موجها بعد م تفعيل خصم اقساط السلف على اصحاب
السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، واصحاب المعاشات عن اشهر مايو
يونيو يوليو للسنة الجارية .
(وال)

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