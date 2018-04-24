صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين بالضمان الاجتماعي عن شهري مايو ، ويونيو طرابلس 24 ابريل 2018 (وال)- ذكر مصدر اعلامي ان إدارة صندوق الضمان الاجتماعي قررت صرف معاشات المتقاعدين ، والموظفين عن شهري مايو ، ويونيو مقدما.



وأوضح المصدر ان هذا جاء في كتاب وجهه " رئيس ادارة الصندوق " إلى

مديري الإدارات المختصة ، ومديري فروع صندوق الضمان الاجتماعي ، ومديري

مكاتب الخدمات الضمانية .

ونص الكتاب على ضرورة صرف المعاشات ، والمرتبات عن شهر يونيو مقدما قبل

الاول من يونيو كحد اقصى ، موجها بعد م تفعيل خصم اقساط السلف على اصحاب

السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، واصحاب المعاشات عن اشهر مايو

يونيو يوليو للسنة الجارية .

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