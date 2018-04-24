موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).



* رام الله - قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة جيوس وسط اطلاق

قنابل الغاز السام والمسيل للدموع مما تعرض العديد من الفلسطينيين الى

الاختناق.

* القدس المحتلة- قوات الاحتلال تطرد 5 عائلات فلسطينية من

الأغوار بذريعة التدريبات, وقوات الاحتلال تطرد 5 عائلات فلسطينية من

خربة حمصة الفوقا، بحجة التدريبات العسكرية.

*رام الله - قوات الاحتلال الصهيوني،تبدأ في توزيع أوامر هدم،

وإنذارات بوقف بناء عشرة منازل في قرية قلنديا، شمال مدينة القدس

المحتلة.

* القاهرة- مصرع شخصين في تحطم طائرة عسكرية خلال قيامها بعملية

تدريبية ليلية قرب قاعدة جوية تابعة للجيش التونسي بمدينة صفاقس.

*أنقرة- زلزال قوته 1ر5 درجة يضرب ولاية "أديامان" التركية,على عمق 17ر9

كيلومتر تحت سطح الأرض .

سنغافورة- أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها

منذ أواخر2014 مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات المتحدة عقوباتها

على إيران ومواصلة دول منظمة أوبك خفض الإمدادات وسط طلب قوي.

*واشنطن- المديرة العامة للصندوق النقد الدولي تقول بان صندوق النقد

الدولي قد قررتعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه

الظاهرة في الدول الأعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع

الخاص.

* كابول- المتحدث باسم الشرطة الافغانية يعلن في تصريح له بان عدد

قتلى الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مركز تسجيل للانتخابات في العاصمة

كابول إلى 69 شخصا.

* واشنطن- آلاف المحتجين يرفعون أعلام بلادهم في عاصمة نيكاراجوا

يطالبون برحيل الرئيس احتجاجا عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في حملة

عنيفة نفذتها الشرطة بحق محتجين.

* بكين - حريق في صالة غناء جنوبي الصين يسفرعن مصرع 18 شخصًا ،

وأصيب 5 آخرون.

بكين - الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية تعتبر الأحدث ضمن سلسلة

مناورات عسكرية جوية وبحرية أجرتها على مدى الأيام العشرة الماضية في غرب

المحيط الهادي وبحر الصين شاركة فيها حاملة الطائرات والغواصات.

- (( وكالة الانباء الليبية

)) -

---------------------