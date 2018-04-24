الشركة العامة للكهرباء: تعرض ممتلكات الشركة بسرت لإعمال التخريب والسرقة .





سرت 24 أبريل 2018 ( وال ) - أفادت الشركة العامة للكهرباء أن مبنى

اللجنة المؤقتة التابع لإدارة الأزمة وقسم العلاقات العامة بسرت تعرض

لإعمال التخريب والسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون .

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية اليوم : أن أجهزة

الحاسب الآلي والطابعات سرقت من المبنى ، بالإضافة إلى العبث بمحتويات

المبنى الأمر الذي سيوثر سلبا على أداء إعمال هذه المقسمات وما تقدمه من

خدمات للمواطنين والموظفين .

ودعت الشركة في بيان لها : كافة الجهات المسئولة إلى تكثيف جهودها

لحماية الشبكة الكهربائية وممتلكات الشركة .

كما طالبت الشركة المواطنين بالتصدي للاعتداءات والإبلاغ عن اي حالات

مماثلة تستهدف الشبكة وممتلكاتها.

وأشار البيان إلى أن منطقة سرت شهدت خلال الفترة الماضية

تكرار حدوث حالات السرقة والتخريب المتعمد للبنية التحتية للشركة والذي

استهدف بعض الخطوط والمحطات والمقرات مما تسبب في انقطاع التيار

الكهربائي على عدد من المناطق .

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