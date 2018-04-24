قوات الاحتلال تخطر بهدم ووقف بناء 10 منازل شرق القدس المحتلة .





رام الله 24 ابريل 2018 ( وال ) - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، بتوزيع أوامر هدم، وإنذارات بوقف بناء عشرة منازل في قرية

قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد عضو مجلس قروي قلنديا محمود عوض الله في بيان أن قوات الاحتلال

الاسرائيلي ترافقها "وحدة مراقبة البناء التابعة لدولة الاحتلال"، شرعت

بتوزيع الأوامر لعشرة منازل، مبينا ان سلطات الاحتلال هدمت في 2017 عدة

بنايات في القرية، رغم أن هذه المباني هي امتداد للقرية.

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