الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي.



بكين 24 ابريل 2018 (وال) - أجرت الصين تدريبات بالذخيرة الحية في بحر

الصين الشرقي هي الأحدث ضمن سلسلة مناورات عسكرية جوية وبحرية أجرتها على

مدى الأيام العشرة الماضية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الاثنين إن تشكيلا

من الطيران الصيني يشمل حاملة الطائرات لياونينغ وطائرات جيه-15 أجرى

تدريبات حربية مضادة للطائرات والغواصات حيث اعترض طائرات "العدو" وأطلق

صواريخ مضادة للطائرات من سفن محيطة بحاملة الطائرات وراوغ غواصات

"العدو".

ولم تحدد الوكالة المكان الذي أجريت فيه التدريبات.

ونفذ التشكيل على مدى الأيام العشرة الماضية تدريبات عسكرية في غرب

المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وهو ما انتقدته تايوان

ووصفته بأنه يرقى إلى "الترويع".

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها بموجب سياسة "صين واحدة" ولم تتخل

أبدا عن فكرة استخدام القوة لاستعادة السيطرة عليه.

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