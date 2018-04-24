الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال بسيط لسقوط

أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-30) درجة مئوية تصل إلى (32)

درجة على نالوت وأبونجيم تتحول يوم الغد الي جنوبية شرقية مما تسبب في

إثارة الأتربة والغبار وتسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي خلال اليومين

القادمين .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على أقصى الساحل الشرقي مع احتمال

سقوط امطار خفيفة صباح اليوم ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة

إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (19-25) درجـة مئويــة

تصل على جالو والجغبوب إلى (28) درجة , تتحول الرياح يوم الخميس إلى

جنوبية شرقية على مناطق الخليج وإلى شرقية فشمالية شرقية على باقي

المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غدامس مع احتمال سقوط

أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-36) درجة مئوية

تصل إلى (39) درجة على غات وتسجل إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول

تدريجياً يوم الخميس إلى جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (33-31) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد.

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