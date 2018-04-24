نشرة الصيد البحري لهذا اليوم الثلاثاء 24-4-2018 حسب المركز الوطنى للارصاد الجوية.





من رأس جدير إلى سرت.

" السماء صافية الى قليلة السحب.الريح برانى الى شرقى سرعته مابين

(05-15)عقدة.إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر."البحر خفيف

الموج الى هادى .درجة حرارة سطح البحر مابين (15 - 17) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض

المناطق .



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

"السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة

على الساحل من الجبل الأخضر الى طبرق قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الريح شرش سرعته مابين (05-15)عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر. " البحر خفيف

الموج الى هادى." درجة حرارة سطح البحر مابين (17 - 19) درجة

مئوية. " الرؤيـة جيدة

...( وال )...