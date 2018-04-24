قرعة منافسات البطولة العربية للاندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا.





طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - تجرى مساء اليوم بجدة قرعة منافسات

البطولة العربية للاندية لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا.



وستنطلق مباريات الدور التمهيدي للبطولة يوم الثلاثاء القادم الاول

من شهر مايو وستستمر حتى الخميس 10 مايو 2018 بمشاركة 32 فريقا، 30 منهم

سيبدأوا المسابقة من الدور الأول، وفريقان سيتم تحديدهما في الدور

التمهيدي من المسابقة.

والفرق المشاركة في البطولة العربية 2018-2019 هي:

- الأهلي - الزمالك - الإسماعيلي مصر.

- مولودية الجزئر- وفاق سطيف - اتحاد العاصمة -الجزائر

- الهلال السعودية .. وستشارك 10 أندية في الملحق وهي:

- المصري البورسعيدي .- الاتحاد السكندري.- اتحاد الفتح

المغرب.- نجوم فلسطين .. فلسطين.-الفيصلي - الأردن.

- السالمية - الكويت.- بطل الدوري الموريتاني .- بطل دوري جزر

القمر.- بطل دوري جيبوتي.- بطل الدوري الصومالي.

وستأخذ البطولة العربية شكلاً جديداً في موسم 2018-2019، فبدايةً سيشارك

في أدوارها الأساسية 32 فريق، بالإضافة إلى 10 فرق ستدخل تصفياتٍ مؤهلة

للمسابقة،

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة هذا العام يوم الأربعاء 8 أغسطس 2018

ميلادياً، ، وستستمر حتى 28 أو29 أبريل 2019،

وقام الاتحاد العربي لكرة القدم باختيار الفرق التي ستشارك، وكان

الاختيار على أساس جماهيرية الفرق دون النظر لترتيبها في الدوري المحلي،

لكن هذا النظام لن يستمر إلا في هذه النسخة،على أن يشارك بطل الدوري

ووصيفه وبطل الكأس في كل دولة في البطولة العربية.

تم توقيع 30 فريق على اتفاقية المشاركة في البطولة في نسختها الجديدة،

وتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة

بين 1 مايو و10 مايو 2018.

ستكون جميع أدوار البطولة الأساسية بنظام خروج المغلوب، وستلعب جميع

مواجهاتها ذهاباً وإياباً باستثناء المباراة النهائية التي ستكون من

مباراةٍ واحدةٍ فقط ستقام في المغرب.

...( وال ) ...











































































































































الأهلي السعودية

الاتحاد السعودية

النصر السعودية

العين الإمارات

الجزيرة الإمارات

الوصل الإمارات

القوة الجوية العراق

النفط العراق

الشباب عمان

القادسية الكويت

الكويت الكويت

المحرق البحرين

الرفاع البحرين

الرجاء المغرب

الوداد المغرب

الترجي تونس

النجم الساحلي تونس

الجيش سوريا



كم تبلغ الجوائز المالية للبطولة العربية 2018-2019؟



Arab ChampionShip 2017 - Goal.com - Mahmoud maher

ستشهد البطولة العربية 2018-2019 زيادة قوية في الجوائز المالية، وهو

الأمر الذي جعل العديد من الأندية تهرول للمشاركة في المسابقة في نسختها

الجديدة.

سيحصل صاحب المركز الأول على 6 مليون دولار، أي ما يعادل 22.5 مليون ريال

سعودي، وحوالي 105 مليون جنيه مصري، أما صاحب المركز الثاني فسيتقاضى

2.667 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليون ريال سعودي، وحوالي 46 مليون

جنيه مصري، كما ستصرف مكافأة لكل فريق يشارك في البطولة العربية

2018-2019 تزيد تدريجياً بتقدمه في المسابقة.

جوائز البطولة العربية 2018-2019:



المركز الجائزة

البطل 22.5 مليون ريال سعودي

الوصيف 10 مليون ريال سعودي

ما هو تاريخ البطولة العربية؟



ظهرت البطولة العربية للنور في عام 1980 أي منذ 38 عاماً، لكن شكلها كان

مبسطاً جداً عن الشكل الحلي، حيث لم يشارك فيها وقتها إلا 3 أندية، هي

الأهلي الأردني والنجمة اللبناني والشرطة العراقي الذي فاز بالنسخة

الأولى من البطولة.

في عام 1990 كانت البطولة تلعب بالتزامن مع الكأس العربية لأبطال الكأس

والسوبر العربي، واستمر هذا الأمر حتى عام 2002، عندما دمجت مسابقة أبطال

الكأس مع كأس العرب وسميت المسابقة بدوري أبطال العرب، وتبنى هذه البطولة

الجديدة رجل الأعمال السعودي محيي الدين صالح كامل.

استمرت البطولة بهذه التسمية والنظام حتى موسم 2008-09 الذي كان الأخير

في البطولات العربية التي توقفت لمدة 3 مواسم، ثم عادت مؤقتاً في موسم

2012-2013 لكنها توقفت سريعاً مرةً أخرى وعادت من جديد في الموسم الماضي

بالبطولة العربية التي نظمتها مصر في صيف 2017، والتي رفع كأسها الترجي

التونسي.

شيخ الأندية التونسية هو أكثر الفرق فوزاً بالبطولة على مر التاريخ، حيث

حقق اللقب 3 مرات من 5 نهائيات لعبها، ويأتي خلفه مباشرةً فريق الرشيد

العراقي الذي حقق اللقب 3 مراتٍ أيضاً من 3 نهائيات وصلها.

جدول الفرق الفائزة بالبطولة العربية:



الترتيب الفريق البطل الوصيف

1 الترجي التونسي 3 (1993، 2009، 2017) 2 (1986، 1995)

2 الرشيد العراقي 3 (1985، 1986، 1987) -

=3 الشباب السعودي 2 (1992، 1999) 1 (1998)

=3 الهلال السعودي 2 (1994، 1995) 1 (1989)

=3 الصفاقسي التونسي 2 (2000، 2004) 1 (2005)

=6 وفاق سطيف الجزائري 2 (2007، 2008) -

=6 الاتفاق السعودي 2 (1984، 1988) -

=8 الاتحاد السعودي 1 (2005) 2 (1987، 1994)

=8 الوداد المغرب 1 (1989) 2 (2008، 2009)

=8 الأفريقي التونسي 1 (1997) 2 (1988، 2002)

=11 الأهلي المصري 1 (1996) 1 (1997)

=11 الرجاء المغربي 1 (2006) 1 (1996)

=13 اتحاد العاصمة الجزائري 1 (2013) -

=13 وداد تلمسان الجزائري 1 (1998) -

=13 الزمالك المصري 1 (2003) -

=13 الشرطة العراقي 1 (1982) -

=13 الأهلي السعودي 1 (2002) -

=13 السد القطري 1 (2001) -

دوري أبطال العرب



الأهلي



الزمالك



الإسماعيلي



الاتحاد



المصري



الهلال



الأهلي



النصر



الاتحاد



الفتح الرباطي



الوداد الرياضي



الرجاء الرياضي



الفيصلي



السالمية



القادسية



الكويت



مولودية الجزائر



وفاق سطيف



اتحاد العاصمة



العين



الجزيرة



الوصل



القوة الجوية



النفط



الشباب



المحرق



الرفاع



الترجي الرياضي التونسي



النجم الساحلي



الجيش













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