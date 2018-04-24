طلبة كلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة يقومون بزيارة إلى مركز تطوير الإعلام الجديد، وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.





ترهونة 24 أبريل 2018 ( وال ) - قام طلبة كلية الفنون والإعلام

بجامعة الزيتونة ترهونة طلبة السنوات الثالثة والرابعة صحافة وعلاقات

عامة بزيارة إلى مركز تطوير الإعلام الجديد، وكلية الفنون والإعلام

بجامعة طرابلس.

وأطلع الطلبة على مرافق وأقسام المركز ، وكلية الفنون والإعلام والدور

الذي تقوم به هذه المراكز الاعلامية خدمة للمسار الإعلامى، و توطيد الصلة

بينهما بما ينمى قدرات الطلاب المهنية ويحسن امكانياتهم ومهاراتهم في

مجال تخصصهم.

كما اطلع الطلاب على مكونات الإعلام المقرؤ، والمرئى، والمسموع ،

والالكترونى، ودور كلية الفنون والاعلام في تخريج إلاعلاميين.

..( وال .. ترهونة ).