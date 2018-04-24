الأسهم الأوروبية متذبذبة بفعل تباين نتائج الربع/1.





لندن 24 ابريل 2018 ( وال) - اتسمت الأسهم الأوروبية بالتقلب الشديد عند

الفتح اليوم الثلاثاء حيث لم تسفر دفعة من نتائج الربع الأول من العام عن

اتجاه عام واضح بينما تأثرت شركات صناعة الرقائق سلبا بتحذير ايه.ام.اس

من تباطؤ في طلبيات التوريد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 بالمئة بحلول الساعة 0735 بتوقيت

جرينتش بعد أن ظل منخفضا لبعض الوقت بينما يتحرم صوب أسبوع مزدحم بنتائج

الشركات.

وهوى سهم ايه.ام.اس النمساوية لصناعة الرقائق، وهي من الشركات الموردة

لأبل، عشرة بالمئة بعد أن أعلنت انخفاض طلبيات أحد عملائها الرئيسيين دون

أن تسمه مما دفع أسهم شركات أخرى في القطاع إلى الانخفاض أيضا.

في المقابل صعد سهم ساب الألمانية 3.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها

تتقدم على منافستيها سيلزفورس وأوراكل في الحوسبة السحابية وإن تعافي

هامش أرباحها يمضي قدما بقوة.

...( وال ) ....