ارتفاع الذهب لكن الطلب على الملاذات الآمنة يبدأ بالانحسار.





بنجالو 24 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها

ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن

سلبا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية وانحسار

المخاوف الجيوسياسية.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 2ر0

بالمئة إلى 20ر1327 دولار للأوقية . لا يبعد ذلك عن مستوى 81ر1321 دولار

المسجل يوم الاثنين وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من ابريل نيسان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 20ر1329 دولار

للأوقية.

وصعد البلاديوم 7ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 35ر985 دولار

للأوقية وزاد البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 918 دولارا.

وارتفعت الفضة أكثر من واحد بالمئة إلى 71ر16 دولار للأوقية بعد أن

تراجعت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.



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