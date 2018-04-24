ارتفاع ضحايا استهداف المركز الانتخابي في كابول إلى 69 شخصا .





كابول 24 أبريل 2018 ( وال ) - ارتفع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري الذي

استهدف أول أمس الأحد، مركز تسجيل للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول

إلى 69 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأفاد متحدث باسم الشرطة المحلية، في تصريح أن "عدد ضحايا الهجوم

الانتحاري ارتفع إلى 69 شخصا و120 جريحا"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى سجل

زيادة لأن بعض الجثث تم نقلها مباشرة إلى منازل ذويها وليس إلى

المستشفيات".

ووقع الهجوم غرب العاصمة كابول في حي دشت برتشي عندما فجر انتحاري نفسه

عند مدخل المركز حيث كان عدد من الأشخاص يتسلمون هوياتهم قبل التسجيل في

اللوائح الانتخابية.