المؤسسة الوطنية للنفط تناقش بعض الترتيبات مع المجلس الرئاسي بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط.





طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة

ماراثون لم تتحصل على موافقة المؤسسة بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في

شركة الواحة للنفط.

وأفاد موقع المؤسسة الوطنية للنفط : أن المؤسسة تناقش بعض الترتيبات

مع المجلس الرئاسي بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله : أن "أي صفقة

من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات

الليبية"، وأن "أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات

تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز."

وأكدت المؤسسة بأنها ستنشر تفاصيل الصفقة بمجرد الانتهاء منها.

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