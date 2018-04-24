ليبيا تغطي احتياجاتها من الحبوب في 2018 عبر الواردات .
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 09:26:00
طرابلس 24 ابريل 2018 ( وال ) - قال " عبد المنعم محمد شهاب الدين "
رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة بحكومة الوفاق الوطني إن ليبيا
سيتعين عليها تغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب لعام 2018 البالغة نحو
1.2 مليون طن عبر الواردات .
وأوضح " شهاب الدين " أن احتياجات الحبوب قد يلبي ما لا يقل عن نصفه
في المستقبل إذا تحسن الأمن وإمدادات الكهرباء.
وأضاف أنه لزيادة الانتاج فإنه سيتم استثمار 120 مليون دولار في قطاع
الزراعة ، منها أكثر من عشرة ملايين دولار ستذهب إلى البذور.
وتوقع " شهاب الدين " أن يتحسن الإنتاج في الموسم القادم وتوفير 50
بالمئة من استهلاك الحبوب البالغ 1.2 مليون طن محليا إذا تحسن الأمن
وإمدادات الكهرباء .
وأشار رئيس اللجنة التسييربة لوزارة الزراعة إلى أن إنتاج المحصول في
العام الماضي بلغ نحو 100 ألف طن .
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