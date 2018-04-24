المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتسلم شحنة من أدوية مرض الايدز
والالتهاب الكبدي ، ويرسل شحنة من الادوية إلى بنغازي.
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 09:27:00
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طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - استلمت إدارة الصيدلة بالمركز
الوطني لمكافحة الأمراض بقرجي شحنة من أدوية مرض الايدز والالتهاب الكبدي
الفيروسي ( B ) والتي سيشرع في توزيعها على عيادات الأمراض السارية
بالمستشفيات العامة تباعاً عن طريق مندوبيها وفق السياق المعتمد للاستلام
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وأفاد المركز الوطني لمكافحة الامراض عبر موقعه : أنه في إطار الدور
الهام الذي تقوم به إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز
في توزيع أدوية الأمراض السارية على كافة المستشفيات والفروع التابعة
للمركز على امتداد ربوع ليبيا ، قام العاملون بقسم المخازن الطبية بإدارة
الصيدلة بالمركز بإرسال شحنة من أدوية العوز المناعي المكتسب إلى قسم
السارية بمستشفي الأطفال بنغازي ، وشحنة أخرى من أدوية الدرن إلى فرع
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببنغازي لتوزع على باقي فروع المركز
بالمنطقة الشرقية .
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إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبي