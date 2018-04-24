اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدينة ودان .

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طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - اختتمت بمدينة ودان فعاليات الدورة

التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وطلاب الجامعة في

مجال الوقاية من المخدرات والإيدز والتعريف بالصحة النفسية والمشاكل

السلوكية والدعم النفسي وتعديل وتنظيم السلوك .

وشارك في هذه الدورة التدريبية ( 35 ) متدربا بالتعاون بين منظمة

رسل العلم بالجفرة وإدارة مكافحة الإيدز بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض

والجمعية الليبية للعلوم النفسية.

كما اقيمت محاضرات بمدارس ( الخنساء الاعدادية للبنات – المعهد

المتوسط للمهن الشاملة – ودان الثانوية – أحمد قنابة الاعدادية – فاطمة

الزهراء الاعدادية في منطقة الجفرة

ولقائين بإذاعة ودان المحلية للحديث حول المخدرات والإيدز والصحة النفسية

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