اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين
والاجتماعيين بمدينة ودان .
الثلاثاء ، 24- 04- 2018 - 09:17:00
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طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - اختتمت بمدينة ودان فعاليات الدورة
التدريبية لإعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وطلاب الجامعة في
مجال الوقاية من المخدرات والإيدز والتعريف بالصحة النفسية والمشاكل
السلوكية والدعم النفسي وتعديل وتنظيم السلوك .
وشارك في هذه الدورة التدريبية ( 35 ) متدربا بالتعاون بين منظمة
رسل العلم بالجفرة وإدارة مكافحة الإيدز بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض
والجمعية الليبية للعلوم النفسية.
كما اقيمت محاضرات بمدارس ( الخنساء الاعدادية للبنات – المعهد
المتوسط للمهن الشاملة – ودان الثانوية – أحمد قنابة الاعدادية – فاطمة
الزهراء الاعدادية في منطقة الجفرة
ولقائين بإذاعة ودان المحلية للحديث حول المخدرات والإيدز والصحة النفسية
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