قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين معظمهم أطفال في القدس المحتلة.





القدس المجتلة 24-ابريل -2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

الليلة لماضية واليوم الثلاثاء، 9 مواطنين، معظمهم أطفال في مدينة القدس

المحتلة.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطفل القاصر

سرحان (14 عاما)، بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

المبارك.

كما اعتقلت الشابين محمد محيسن، وحسام عليان، من بلدة العيسوية.

من جانبه، أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمس

ثلاثة أطفال من بلدة العيسوية.

فيما أوضح محامي المركز أن المعتقلين الأطفال تم تحويلهم الى مركز توقيف

وتحقيق في المدينة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة شباب من شارع الواد، وعقبة

السرايا، في القدس القديمة.

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