انطلاق مهرجان بني وليد السياحي .





طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) - انطلقت يوم أمس فعاليات ومناشط

النسخة السادسة من مهرجان بني وليد السياحي الدولي، برعاية الهيئة العامة

للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد.

وافتتح المهرجان رئيس الهيئة العامة للسياحة " خيضر مالك " بحضور

رئيس المجلس البلدي بني وليد وعدد من الاعيان والمهتمين من مختلف

البلديات وبمشاركة واسعة من عدة مناطق ومايزيد عن 40 مؤسسة وشركة ومن

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني تمثل مختلف انحاء ليبيا.

ويتضمن المهرجان الذي يقام تحت شعار "أصالة الماضي... روعة الحاضر ..

وإشراقة المستقبل " عديد المناشط والمعارض التراثية والحرفية والصناعات

التقليدية. وعروض "للزي الشعبي الليبي ، والفروسية الشعبية.

إضافة إلى تنظيم معرض صور للمدن الأثرية ومعالم بني وليد الثقافية.

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