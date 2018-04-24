النفط يواصل ارتفاعه عند أعلى مستوى منذ أواخر 2014.





سنغافورة 24 أبريل 2018 ( وال )- وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى

مستوى لها منذ أواخر2014 اليوم مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات

المتحدة عقوباتها على إيران ومواصلة دول منظمة أوبك خفض الإمدادات وسط

طلب قوي.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 75.20 دولار في التعاملات

المبكرة اليوم، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 نوفمبر 2014. ووصل برنت إلى 75

دولارا ، بزيادة 29 سنتا، أو 0.4بالمائة، عن آخر إغلاق له.

وهذه سادس جلسة على التوالي تشهد ارتفاع برنت، وهي أطول موجة صعود منذ

تحقيقه سلسلة مكاسب في ديسمبر الماضي مما يجعله مرتفعا أكثر من 20 في

المائة عن أدنى مستوى سجله في 2018، وكان ذلك في فبراير الماضي.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68.98 دولار للبرميل

مرتفعة 34 سنتا،أو 0.5 بالمائة عن آخر تسوية.

وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج الذي تعكف عليه منظمة البلدان المصدرة

للبترول (أوبك) منذ 2017 بهدف دعم السوق، وكذلك جراء احتمال استئناف

الولايات المتحدة عقوباتها على ايران .

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