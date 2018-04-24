تواصل منافسات المرحلة الثانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة.





طرابلس 24 أبريل 2018 (وال) - تتواصل مساء اليوم بالقاعة الكبرى للألعاب

بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات الجولة الثانية (إياب) لبطولة ليبيا

لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم الرياضي 2017-2018.

وستدور منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية بإجراء ثلاث مباريات،

تجمع الأولى الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس، والثانية المدينة مع الشباب

العربي، وتختتم بلقاء الاتحاد مع االنصر.

يذكر أن ترتيب الفرق بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى ببنغازي على

النحو التالي :.

الأهلي طرابلس (9) نقاط، الاتحاد (9) نقاط، النصر(9) نقاط، الأهلي

بنغازي (6) نقاط، المدينة (6) نقاط، الشباب (6) نقاط .

...(وال)...